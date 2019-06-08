8 Haziran reyting sonuçları! Hangi proje reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

8 Haziran reyting sonuçları! Ekrana gelecek projelerden hangisinin reyting sıralamasında kaçıncı olacağı şimdiden merak ediliyor. Vatandaşlar, “8 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Bu akşam ekrana gelecek projeler arasında eğlence programları hakim. Peki, Hangi eğlence programı AB, Total ve ABC1’de kaçıcı sırada yer alacak? Ekrana gelecek eğlence programları arasında, Benimle Söyle, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster ve Yaparsın Aşkım yarışmaları var. Bunun yanında TRT’de Türkiye-Fransa maçı, TV8’de Ali Baba ve 7 Cüceler, Star TV’de Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden Tokatçı ekranlara gelecek. İşte reyting sonuçlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

8 HAZİRAN REYTİNG SONUÇULARI

8 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir