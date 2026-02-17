İSTANBUL 17°C / 6°C
Güncel

8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu

Yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

IHA17 Şubat 2026 Salı 08:14
8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir pazarlama firması aracılığıyla devremülk sahibi olan şahıslara ait tapuların, yabancı kişilere yüksek kârla satılacağı vaadinde bulunan bir şebeke tespit etti. Dolandırıcılık şebekesinin, satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep ettikleri, ancak herhangi bir satış işlemini gerçekleştirmedikleri belirlendi.

Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye illerinde belirlenen adreslere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

