  • 8 ilde dolandırıcı operasyonu: 810 milyon TL hesap hareketi tespit edildi
Güncel

8 ilde dolandırıcı operasyonu: 810 milyon TL hesap hareketi tespit edildi

8 ilde düzenlenen operasyonlarda vatandaşları dolandıran ve 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 15:08
8 ilde dolandırıcı operasyonu: 810 milyon TL hesap hareketi tespit edildi
8 ilde düzenlenen operasyonlarda vatandaşları dolandıran ve 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 ilde vatandaşlarımızı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 810 Milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı."

-50'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtarak,

-Araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri açarak ve

-Sazan sarmalı yöntemini kullanıp gayrimenkul satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlarımızı dolandıran suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan her suçluyu adalete teslim ediyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

