8 ilde dolandırıcılık operasyonu! 14 kişi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.
Klima, bisiklet, araç parçalarının düşük tutarlarda ikinci el alım satım uygulamalarında ilan yayınlamak suretiyle kişilerin mağdur edildiği tespit edildi.
Sakarya merkezli Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Şüphelilerden 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.