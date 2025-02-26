Ülke genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle valilikler eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İşte tatil edilen il ve ilçeler...



Çivril Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KASTAMONU'NUN 8 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

SİNOP'UN 7 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü ifade edildi. Bu nedenle, merkez ilçe, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde taşımalı, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise tüm okullarda eğitim öğretime 26 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

IĞDIR'IN BAZI KÖYLERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimli bölgelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkezine bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek, Alibeyköy ve Gürpınar köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

ARTVİN VE RİZE'DE TÜM OKULLARDA, TRABZON'DA BAZI İLÇELERDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

- RİZE

Rize'de de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- TRABZON

Trabzon'da da bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

BARTIN'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği belirtildi.

Bu doğrultuda ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, yarın il genelindeki ilk ve orta eğitim kurumlarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.