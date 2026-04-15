  • 8 ilde eş zamanlı ''dolandırıcılık'' operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı
Güncel

8 ilde eş zamanlı ''dolandırıcılık'' operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Erzurum merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 9 şahıs yakalandı.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 09:14
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarına yönelik, sosyal medya üzerinden kendilerini "avukat" olarak tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırılcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik; Erzurum merkezli Denizli, Diyarbakır, Bursa, Bilecik, Amasya, Tokat ve Kayseri illerindeki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde; 12 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen; 13 adet cep telefonu, 8 adet SIM kart, 1 adet hafıza kartı, 6 adet USB bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir harici disk, 1 adet akıllı saat, 13 adet banka ve kredi kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiş, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • Erzurum
  • şahıs yakalandı

