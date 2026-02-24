İSTANBUL 14°C / 6°C
  8 ilde eş zamanlı operasyon! 3 milyar 400 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi
Güncel

8 ilde eş zamanlı operasyon! 3 milyar 400 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi

Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 400 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

24 Şubat 2026 Salı 10:25
8 ilde eş zamanlı operasyon! 3 milyar 400 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik çalışmalar soncu 3 adet yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis oynadıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların hesaplarında yapılan incelemede toplam 3 milyar 400 milyon TL hacim olduğu belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda 72 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

