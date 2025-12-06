İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 18:12
8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 zanlı tutuklandı
ABONE OL

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kentte göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, Muğla, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise salıverildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

