8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 zanlı tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kentte göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, Muğla, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.10 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise salıverildi.
Operasyon kapsamında tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.