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8 ilde terör operasyonu: Mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde Jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanını imha edildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
8 ilde terör operasyonu: Mağara ve sığınaklar imha edildi
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Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Güvenlik Korucuları tarafından; Jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Terörden arındırılan bölgelerde; arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek; sığınak, mağara ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek, halkımızın günlük yaşamını huzur ve güven içinde yürüttüğü Terörsüz Türkiye'mizde güvenlik ortamını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Arama tarama faaliyetleri kapsamında 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1.189 ağır silah mühimmatı, 2.100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli ebat ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

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