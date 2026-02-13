İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, 2023 yılından beri Türkiye'de yasak olan OnlyFans platformuna VPN ile giriş yapıldığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildiğini duyurdu.

Şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları belirlendi.