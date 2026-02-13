İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7463
  • EURO
    51,8462
  • ALTIN
    6990.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 8 ilde OnlyFans baskını! Milyarlık mal varlığı tespit edildi
Güncel

8 ilde OnlyFans baskını! Milyarlık mal varlığı tespit edildi

Cinsel içerikli sosyal medya platformu Onlyfans paylaşımlarına yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin elde ettiği gelirle yatırım yaptıkları ve sadece iki şirketin mal varlığının 300 milyar lira olduğu ortaya çıktı. 2023 yılından beri Türkiye'de yasak olan platforma VPN ile giriş yapıldığı tespit edildi.

NTV13 Şubat 2026 Cuma 09:51 - Güncelleme:
8 ilde OnlyFans baskını! Milyarlık mal varlığı tespit edildi
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, 2023 yılından beri Türkiye'de yasak olan OnlyFans platformuna VPN ile giriş yapıldığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildiğini duyurdu.

Şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları belirlendi.

  • Onlyfans operasyonu
  • cinsel içerik
  • vurgun
  • yasak

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.