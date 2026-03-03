İSTANBUL 11°C / 4°C
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 3,4 milyar liralık hacim tespit edildi

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 65 zanlıdan 26'sı tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edilmişti.

3 Mart 2026 Salı 14:35
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 65 şüpheliden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 26'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edilmiş, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 24 Şubat'ta Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırşehir ile Van'da 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edilmişti.

