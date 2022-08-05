8 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibi neticesinde haklarında gözaltı kararı verilen 75 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'de 730 polisin katılımıyla operasyon başlattı.

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve şüpheli Ö.G'nin liderliğini yaptığı örgütün üyelerinin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği olduğu, bu trafiğin bir kısmının Kuzey Makedonya'ya uzandığı ve faaliyetlerini de İstanbul'da kurdukları paravan şirketler üzerinden gerçekleştirdikleri belirlenirken operasyonlarda çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konuldu.

Helikopter destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyona özel hareket polisleri de katıldı.