8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca zanlı adliyeye sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24 Nisan'da Gaziantep merkezli 8 ilde 92 adrese düzenlenen operasyonda "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla gözaltına alınan 81 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, 97 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği, 81 zanlının yakalandığı ve 16 zanlıyı yakalama çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 aylık teknik takip ve çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinde üyelerin bakiye yükleyebilmesi için banka ve kripto hesapları temin eden, suçtan elde edilen tutarların transferine aracılık yapan ve yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 97 şüpheli belirlenmiştir. Suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana'da kuyumculuk yapan 3 esnaf üzerinden akladıkları tespit edilmiştir. Şüphelilerin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla icra edilen operasyon kapsamında Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde toplam 92 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Adreslerde yapılan aramada 171 banka kartı, 92 cep telefonu, 87 sim kart, 33 hard disk, 23 USB bellek, 6 hafıza kartı ve 4 tablet ele geçirilmiştir. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde, 254 banka hesabı ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar lira para hareketi olduğu tespit edilmiştir. Değeri yaklaşık 30,5 milyon TL olan otomobil, 130 banka hesabı ve 1 arsa için el koyma tedbiri uygulanmıştır."

İçişleri Bakanlığı, 24 Nisan'da "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

