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8 ilimize ''sarı'' kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğunda bulunan 8 ilde öğle saatlerinden itibaren 'sarı' kodlu uyarı verildi. Söz konusu 8 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.

9 Temmuz 2024 Salı 09:49 - Güncelleme:
8 ilimize ''sarı'' kod uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl'ün ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu iller için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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