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8. katından düşen şantiye şefi öldü

Erzurum'da, çalıştığı inşaattan düşen şantiye şefi hayatını kaybetti. Polislerin olay yerindeki incelemesi sonrası talihsiz adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 13:09
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Merkez Yakutiye ilçesi Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi'nde bir inşaatın 8. katında çalışan ve şantiye şefi olduğu belirtilen Arif Kartal, dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Kartal'ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kartal, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polislerin olay yerindeki incelemesi sonrası Kartal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

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