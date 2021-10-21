8. kattan düşen şantiye şefi öldü

AA 21 Ekim 2021 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:25

Merkez Yakutiye ilçesi Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi'nde bir inşaatın 8. katında çalışan ve şantiye şefi olduğu belirtilen Arif Kartal, dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Kartal'ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kartal, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polislerin olay yerindeki incelemesi sonrası Kartal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.