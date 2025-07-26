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Güncel

8 köy zarar gördü! Dehşet anları böyle görüntülendi

Kars'ı önceki gün vuran şiddetli yağışlar, kısa sürede sele neden oldu. Selin en şiddetli anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
8 köy zarar gördü! Dehşet anları böyle görüntülendi
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Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan ve 8 köyün zarar gördüğü sağanak yağış, günlük yaşamı felç etti. Selin en etkili olduğu bölgelerden birisi olan Kağızman Dut köyünde çekilen görüntüler, selin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, bir anda gelen sel sularının taşkın koruma duvarına çarpması, direkleri yıkması, köylülere ait malzemeleri sürükleyip götürmesi vatandaşların panik halinde konuşmaları yer alıyor.

SELDEN 8 KÖY ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Kağızman'da önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından gelen selden 8 köy etkilendi. Dut, Duranlar, Keşikıran, Yağlıca, Kuryayla ve Günendi köylerinde birçok ev, tarım arazileri ve ahırlarda zarar meydana geldi. Köylerde hasar tespit çalışmaları başlatılırken, bölge de UMKE, Karayolları ve Özel İdare ekipleri temizlik çalışmaları yürütüyor.

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