İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0202
  • EURO
    29,7641
  • ALTIN
    1681
  • BIST100
    7470.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

''8 milyon ton stok yok oldu'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Derince'deki silosunda meydana gelen patlama ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan, '8 milyon ton stok yok oldu' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

8 Ağustos 2023 Salı 00:08 - Güncelleme:
''8 milyon ton stok yok oldu'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

"8 milyon ton stok yok oldu." iddiası DMM tarafından yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan "8 milyon ton buğday, arpa, nohut ve mercimek stoku olduğu söylenen TMO Kocaeli Derince siloları patlamasıyla yok oldu." iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Derince Liman Silosunun toplam kapasitesi 95 bin tondur. Patlamanın meydana geldiği siloda, halihazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. Patlama sonrası ilk incelemelere göre, bu stokun yaklaşık yüzde 20'si zarar görmüştür.

Dolayısıyla "8 milyon ton stok" ve "silolar tamamen yok oldu" şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "8 milyon ton buğday, arpa, nohut ve mercimek stoku olduğu söylenen TMO Kocaeli Derince siloları patlamayla yok oldu." iddiası doğru değildir.

  • patlama
  • yalanlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.