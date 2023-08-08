''8 milyon ton stok yok oldu'' iddiasına yalanlama

"8 milyon ton stok yok oldu." iddiası DMM tarafından yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan "8 milyon ton buğday, arpa, nohut ve mercimek stoku olduğu söylenen TMO Kocaeli Derince siloları patlamasıyla yok oldu." iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Derince Liman Silosunun toplam kapasitesi 95 bin tondur. Patlamanın meydana geldiği siloda, halihazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. Patlama sonrası ilk incelemelere göre, bu stokun yaklaşık yüzde 20'si zarar görmüştür.

Dolayısıyla "8 milyon ton stok" ve "silolar tamamen yok oldu" şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "8 milyon ton buğday, arpa, nohut ve mercimek stoku olduğu söylenen TMO Kocaeli Derince siloları patlamayla yok oldu." iddiası doğru değildir.