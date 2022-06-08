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8. sınıf öğrencisi banyoda asılı halde bulundu

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E., ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

IHA8 Haziran 2022 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
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Zeytinburnu'nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E. ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

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