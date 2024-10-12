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8 suç örgütüne planlı ve projeli operasyon: 95 gözaltı

8 ayrı organize suç örgütüne yönelik planlı ve projeli olarak “KUYU-32” ve “KUYU-33” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 95 şüpheli yakalandı.

IHA12 Ekim 2024 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
8 suç örgütüne planlı ve projeli operasyon: 95 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonları ile 95 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt olmak üzere 7 ilde "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te cezaevinde olan Cuma Ali Dursun Bursa'da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt'te cezaevinde olan Rıdvan Dündar'ın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne üye 95 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 24 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 9 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

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