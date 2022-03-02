8 tır insani yardım malzemesi Moldova ve Ukrayna'da yetkililere teslim edildi

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 17:03 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:03

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için gönderilen ve gıda, hijyen malzemesi, battaniye, yatak ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesinin Ukrayna'da, 3'ünün ise Moldova'da yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, malzemenin teslimi sırasında konuşan Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergiu Deaconu'nun "Büyük bir nüfus hareketi ile karşı karşıyayız. Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden. Yardımsever Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız." dediği aktarıldı.

Moldova'da yapılan teslim törenine Deaconu'nun yanı sıra Acil Durumlar Sorumlusu Albay Alexandru Oprea'nın katıldığı ifade edildiği açıklamada, Romanya'nın Ukrayna sınırında bulunan Siret Sınır Kapısı'nda AFAD ekibi tarafından ihtiyaç sahipleri için yardım dağıtımının devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna'daki insani ihtiyaçları belirlemek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibinin de bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen insani yardım tırlarında 1536 gıda kolisi, 360 aile çadırı, 16 genel maksat çadırı, 680 yatak, 680 yastık çarşaf seti ve 2640 battaniye bulunuyor.