30 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

8 yaşındaki çocuğu acımasızca yere fırlatmıştı... Adana'daki cani yakalandı

Adana'da 8 yaşında olduğu öğrenilen çocuğu ayak bileğinden tutarak acımasızca yere fırlatan cani yakalanarak gözaltına alındı.

30 Ekim 2025 Perşembe 17:09
8 yaşındaki çocuğu acımasızca yere fırlatmıştı... Adana'daki cani yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup acımasızca yere fırlatan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakalandı.

Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.

