8 yaşındaki çocuğun kolu asansör ve duvar arasına sıkıştı

DHA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:09

Olay, Turgut Özal Mahallesi 34'üncü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda 14.00 sıralarında meydana geldi. 8 yaşındaki Irmak Altun bir arkadaşıyla asansöre bindi. Asansörle yukarı çıkmaya çalışırken Altun'un kolu 3'üncü katla 4'üncü kat arasında duvar ve asansör arasındaki boşluğa sıkıştı. Kolu sıkışan Irmak Altun ağlamaya başladı. Çocuğunun çığlıklarını duyan baba durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Altun'u kurtarmak için çalışma başlatırken itfaiye ekiplerine Altun'un babası da yardım etti. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından duvar kırılarak çocuğun kolu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Küçük çocuk olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altun'un kolunun omzundan çıktığı ve kolunda kırıklar olduğu öğrenilirken, tedavisinin Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.