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Güncel

8 yaşındaki Narin'den tek bir iz yok! Sır üçgeni

21 Ağustos günü Diyarbakır'da en son görüldüğü noktayla evinin arasındaki kısa mesafede kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 6 gündür haber yok.

Akşam Gazetesi27 Ağustos 2024 Salı 10:26 - Güncelleme:
8 yaşındaki Narin'den tek bir iz yok! Sır üçgeni
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Diyarbakır Bağlar'a bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıkıp eve giderken ortadan esrarengiz şekilde kaybolan Narin Güran'a (8) ait bir iz 6 gündür bulunamadı.

ABİSİNİN DE İFADESİ ALINDI

Küçük kızın güvenlik kamerası tarafından son görüntülendiği noktayla evinin arasında yaklaşık 120 metre olduğu anlaşıldı. 4 arkadaşının yanından ayrılan Narin'in tepedeki iki patika yoldan birini kullandığı; birinci yolun eve, ikincisinin de camiye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri durumdan şüphelendikleri 40 kişinin ifadesine başvurdu, ifadesine başvurulanların arasında Narin'nin 17 yaşındaki abisi de bulunuyor. Bazı kişilerden alınan DNA örnekleri de inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Küçük kız en son tepe yoluna girerken görüntülenmişti.

KAN İZİ KUZENİN

Narin'in ailesinin evine 20 metre mesafedeki kayalıklarda bulunan kan izleri başka bir çocuğun çıkmıştı. Kanın Narin'in kuzeni A.K'ye ait olduğu öğrenildi. Daha önce de evin 3 km uzağında Narin'in ayağındaki terliğin aynısı bulunmuş; ancak numarasının kızın terliğinden küçük olduğu anlaşılmıştı.

Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yerin yakınında bulunan saman yığınında, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı.

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