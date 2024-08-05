İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2024 Pazartesi / 30 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2797
  • EURO
    36,4499
  • ALTIN
    2626.32
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 8 yaşındaki oğlu ile gittiği baraja düşen kişi boğuldu
Güncel

8 yaşındaki oğlu ile gittiği baraja düşen kişi boğuldu

Burdur'da balık tutmaya giden kişi, baraja düşerek hayatını kaybetti.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 07:16 - Güncelleme:
8 yaşındaki oğlu ile gittiği baraja düşen kişi boğuldu
ABONE OL

Mehmet Uysal (46), 8 yaşındaki oğlu ve bir arkadaşıyla Ali Kılcı Karaçal Barajı'na balık tutmaya gitti.

Arkadaşı marketten alışveriş yapmaya gittiği sırada barajın kıyısında oğluyla balık tutan Uysal, suya düştü.

Babasının baraja düştüğünü gören çocuğun çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Barajda arama çalışması başlatan dalgıçlar tarafından bulunan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Uysal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.