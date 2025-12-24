İSTANBUL 14°C / 10°C
Güncel

8 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış: FETÖ firarisi yakayı ele verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8 yıldır aranan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

24 Aralık 2025 Çarşamba 19:46
8 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış: FETÖ firarisi yakayı ele verdi
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8 yıldır aranan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

İl Emniyet İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıldır aranan E.Ö. Fethiye'de yakalandı.

Yapılan sorguda zanlının, ekiplere kardeşi D.Ö'nün kimliğini ibraz ettiği belirlendi. Zanlının kardeşine "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldı.

Zanlı ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

