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8 yıllık başarı! Bakan Tunç: Uzlaşma dosyalarının yüzde 83'ü tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma uygulamasına ilişkin, '2017 yılından günümüze kadar müzakereleri tamamlanan toplam 2 milyon 300 bin 480 dosyanın 1 milyon 909 bin 336'sını çözüme kavuşturduk. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkararak büyük bir başarıya imza attık.' ifadesini kullandı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
8 yıllık başarı! Bakan Tunç: Uzlaşma dosyalarının yüzde 83'ü tamamlandı
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Tunç, uzlaştırma uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayata geçirilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle anlaşmazlıkları dostane bir şekilde, en az maliyetle ve makul sürede çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

TOPLUMSAL BARIŞA KATKI

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sayesinde yargının iş yükünün hafiflediğini aktaran Tunç, adalete erişimin güçlendiğini, toplumsal barışa katkı sunulduğunu belirtti.

Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan ve 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın bir şekilde uygulanan uzlaştırma ile ihtilafların büyümeden sonuçlandığını ifade eden Tunç, bunun, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağladığını vurguladı.

Uzlaştırma uygulamasına ilişkin sayısal verileri açıklayan Tunç, şunları kaydetti:

"Onarıcı adalet anlayışımızı yansıtan uzlaştırma kapsamında bu yılın ilk 5 ayında uzlaştırma müzakereleri tamamlanan 115 bin 146 dosyanın 97 bin 17'sini, geçtiğimiz yıl uzlaştırma müzakereleri tamamlanan 277 bin 775 dosyanın 232 bin 921'ini, 2017 yılından günümüze kadar ise müzakereleri tamamlanan toplam 2 milyon 300 bin 480 dosyanın 1 milyon 909 bin 336'sını çözüme kavuşturduk.

Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkararak, büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıda en büyük paya sahip olan 31 bin 429 uzlaştırmacımıza emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • uzlaştırma uygulaması
  • müzakere

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