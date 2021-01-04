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80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Pandemiyle mücadele kararları kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 06:58 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:58
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Aralık'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını duyurmuştu.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda 5'incisi 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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