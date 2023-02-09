80. saatte Kahramanmaraş'ta baba ve kızı kurtarıldı

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı.

Öte yandan ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken deprem bölgesinden sevindiren kurtuluş hikayeleri de geliyor.

BİR HAFTA ÖNCE TATBİKAT YAPMIŞLAR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Kahramanmaraş'ta 7 katlı 28 daireli Burç Apartmanı yıkılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada önce anne sağ çıkarıldı. Ardından emniyet mensubu olan dede Yusuf Polat ve yeğeni kurtarıldı.

Çalışmalarına devam eden ekipler, dairenin salon kısmında oldukları belirlenen Feyzullah Polat ve Zeynep Polat'ı kurtarmak için seferber oldu. Depremden 80 saat sonra önce 9 yaşındaki Zeynep Polat enkazın altından çıkarıldı. Ardından babası gibi polis memuru olan Feyzullah Polat da yoğun çalışmalar sonucu enkazın arasından çıkarıldı. Büyük bir dikkatle ambulansa taşınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Polat ailesinin 1 hafta önce tatbikat yaptıkları öğrenildi. Deprem olur olmaz da baba Feyzullah Polat ve kızı Zeynep Polat tatbikatı uygulayarak salondaki iki koltuğun arasına yattı. Polat ailesinin uyguladığı tatbikat hayatlarını kurtardı. Öte yandan, Zeynep'in karanlıkta kalmak istemediğini söylemesi üzerine ortamın aydınlatıldığı öğrenildi.

13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep 2 milyon 154 bin 51. Hatay 1 milyon 686 bin 43. Adana 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye 559 bin 405. Diyarbakır 1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş 1 milyon 177 bin 436. Malatya 812 bin 580. Adıyaman 635 bin 169, Kilis 147 bin 919. Şanlıurfa 2 milyon 170 bin 110.