İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uykudaki eşine kıydı: 83 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet
Güncel

Uykudaki eşine kıydı: 83 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki bir şahıs, tartıştığı 72 yaşındaki eşini yatağında uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından torununu arayarak 'Babaannenizi öldürdüm' diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 13:31 - Güncelleme:
Uykudaki eşine kıydı: 83 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet
ABONE OL

Olay, sabaha karşı Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö (83) ile eşi Emine Ö. (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.Ö, yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

Cinayetin ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mahalle sakinleri de büyük şok yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • manisa
  • karı koca kavgası
  • tartışma
  • katil

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.