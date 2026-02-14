Olay, sabaha karşı Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö (83) ile eşi Emine Ö. (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.Ö, yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

Cinayetin ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mahalle sakinleri de büyük şok yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.