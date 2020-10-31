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  • 80 yaşındaki baba taburcu oldu, 60 yaşındaki oğlu Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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80 yaşındaki baba taburcu oldu, 60 yaşındaki oğlu Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Bursa'da aynı gün rahatsızlanan baba Osman Örnek (80) ile oğlu Sabri Örnek (60), koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Sabri Örnek son yolculuğuna uğurlandı.

DHA31 Ekim 2020 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:26
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İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi’nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek’in, 14 Ekim günü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedavi altına alındı.

BABA TABURCU OLDU, OĞLU ÖLDÜ

Tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Osman Örnek ise, tedavi sonrası koronavirüsü yenerek, dün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Koronavirüsü yenen baba Osman Örnek, oğlu Sabri Örnek’in ölümüyle büyük acı yaşadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sabri Örnek'in cenazesi, İnegöl ilçesindeki kırsal Hilmiye Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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