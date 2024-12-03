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80 yaşındaki eşini öldürdü

Giresun'un Bulancak ilçesinde Emine D. (80), tartıştığı eşi A.D. (85) tarafından başına odunla vurularak öldürüldü.

DHA3 Aralık 2024 Salı 08:50 - Güncelleme:
80 yaşındaki eşini öldürdü
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kovanlık beldesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen A.D. ile eşi Emine D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., eşinin başına odunla vurdu. Emine D. kanlar içerisinde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Emine D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine D.'nin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şüpheli A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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