80 yaşındaki kadının yardımına Vefa ekipleri koştu

AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:11

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevlilerden oluşan ekipler, kronik rahatsızlığı bulunup sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildirenlerin talepleri, ekipler tarafından kısa sürede yerine getirilerek evlere teslim ediliyor.

İlçenin Yukarı Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Mürvet Şener, 112 Acil Destek Hattını arayarak bahçesindeki otların biçilmesi için yardım talep etti.

Bunun üzerine Şener'in evine giden ekipler, beraberlerinde götürdükleri tırpan ve makine yardımıyla bahçedeki otları biçip temizledi.

Şener, ilgilerinden dolayı ekibe teşekkür etti.