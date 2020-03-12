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80'lik nineye yeni mide yolu

Ordu'da yaşayan 80 yaşındaki Döndü Memiş, mide bulantısı, kusma ve kilo kaybı şikayetleri ile başvurduğu hastanede mide çıkışında darlık olduğu belirlenince yeni mide yolu açılarak sağlığına kavuştu.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 15:07 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:07
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Mide çıkışındaki darlık nedeniyle daha önce balon uygulaması yapılan ancak aradan bir yıl geçtikten sonra tekrar bulantı ve kusma şikâyetleri başlayan 80 yaşındaki Döndü Memiş, Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvurdu. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından hastaya yapılan gastroskopi tetkiki sonucunda hastanın midesinin çıkış bölümünde darlık olduğu ve gıdaların bu darlık nedeniyle geçmediği tespit edildi. Bunun üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat’a yönlendirilen hasta, Dr. Öğr. Üyesi Polat ve ekibi tarafından acil olarak ameliyata alındı. Ameliyatta yapılan ‘gastrik diversiyon’ adlı verilen özellikli operasyon sonrasında sağlığına kavuşan Memiş taburcu oldu.

MİDE VE İNCE BAĞIRSAĞI BİRLEŞTİRİLDİ

80 yaşındaki hastalarına uyguladıkları operasyonun detaylarını aktaran Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Gastroskopi sonucunda midenin hemen çıkışında bir darlık olduğu ve gıdaların bu darlık nedeniyle geçemediğini gördük. Bunun üzerine cerrahi operasyon kararı aldık. Ortalama 1.5 saatlik bir ameliyatla hastamızın ince bağırsağıyla midesini birleştirerek yeni bir yol oluşturduk. Kendisini yaklaşık 1 hafta kontrol altında tuttuk. Yemeye içmeye başladı. Eski şikâyetleri artık tamamen kaybolunca hastamızı şifa ile taburcu ettik.”

“BU YAŞTA BÖYLE ZOR BİR AMELİYAT OLDUĞUMA ŞAŞIRDIM”

3-4 aydır ciddi derecede kilo veren ve ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 80 yaşındaki Döndü Memiş ise “Sürekli devam eden karın ağrım ve kusmalarım vardı, gün geçtikçe kilo vermeye başladım. Eski rahatsızlığımın tekrarladığını düşündüm ve tavsiye üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat’a başvurdum. Doktorumuz ayrıntılı bir şekilde beni ve ailemi bilgilendirdi, bu nedenle kendisine güvenerek ameliyat olmaya karar verdim. Bu yaşta böyle büyük bir ameliyat geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Ordu’da bu kadar kolay ulaşabileceğimiz doktorlarımızın olması bizleri mutlu ediyor. Şu anda sağlığım gayet yerinde ve iyiyim" dedi.

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