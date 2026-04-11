11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
  81 ilde 124 operasyon, 722 gözaltı! Suç örgütleri kaçacak delik aradı
81 ilde 124 operasyon, 722 gözaltı! Suç örgütleri kaçacak delik aradı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde suç örgütlerine yönelik son yılların en kapsamlı operasyon serisi gerçekleştirildi. 17 gün süren 124 ayrı operasyonda, yağmadan cinayete kadar birçok suçtan aranan 722 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adreslerden çıkan dev cephanelik ise operasyonun vahametini ortaya koydu.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve KOM Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 25 Mart-10 Nisan tarihlerini kapsayan 17 günde suç örgütlerine yönelik 124 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 722 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 67 uzun namlulu silah, 383 tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçası ele geçirildi.

