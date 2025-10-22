İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ildeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı ile 783 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimlerde 132'si yabancı uyruklu 169 göçmen kaçakçısının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda da 783 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aktardı.

Yerlikaya, uygulamalarda 27 bin 347 personel ve 8 bin 690 ekibin, 5 bin 761 noktada görev aldığını, 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina ve 457 terminalin kontrol edildiğini aktardı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyuran Yerlikaya, "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.