  • 81 ilde eş zamanlı çalışma! Sokakta yaşayanlar için alarm verildi
Güncel

81 ilde eş zamanlı çalışma! Sokakta yaşayanlar için alarm verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı günlerde sokakta yaşayan tek bir vatandaşın dahi kalmaması için 81 ilde gece gündüz sahada olduklarını belirterek, vatandaşlara 112'ye ihbar çağrısı yaptı.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
81 ilde eş zamanlı çalışma! Sokakta yaşayanlar için alarm verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışıyla her koşulda ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

