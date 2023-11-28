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81 ilde eş zamanlı Çember-7 operasyonu!

Bakan Yerlikaya: 81 İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-7 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

28 Kasım 2023 Salı 20:45 - Güncelleme:
81 ilde eş zamanlı Çember-7 operasyonu!
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