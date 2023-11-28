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  • 81 ilde eş zamanlı 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
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81 ilde eş zamanlı 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “Çember-7 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

28 Kasım 2023 Salı 08:17 - Güncelleme:
81 ilde eş zamanlı 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "Çember-7 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

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