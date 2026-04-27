81 ilde geciken davalara HSK freni! İhmali olan savcıya tolerans yok: İlk ceza kesildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargılama süreçlerinin gecikmesi ile ilgili yaptığı açıklamada boşanma davalarından örnek vererek, "10 yıl süren boşanma davası var. Burada şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyor. Bir çalışmamız var, biz sorunları yerelden, yerinden tespit ediyoruz. Elbette yargının hızlandırılmasına ilişkin tedbirleri alacağız." ifadelerini kullanmıştı. HSK, 'adaletin yerini bulmasını hızlandıracak' önemli bir adım attı. HSK Teftiş Kurulu, 81 ilde dava dosyalarını mercek altına alacak.

ADLİYELERDE SIKI DENETİM

Tüm illerdeki adliyelerde Teftiş Kurulu ve Kurul Başmüfettişliği'nin yaptığı incelemelerle geciken, davaya dönüşmemiş dosyalar HSK 2'nci Dairesi'ne rapor olarak bildirilecek. Yapılan değerlendirmelerde davaların gecikmesinde ihmali olan savcılar için disiplin süreci başlatılacak. AKŞAM'ın Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, yargı sürecini yavaşlatan savcıların yanında başsavcı ve başsavcı vekillerinin de denetim bakımından 'sorumlu' tutulacağı öğrenildi.

İLK ÖRNEK BURSA'DA

HSK 2'nci Dairesi, savcılarla ilgili tespitleri ve disiplin uygulaması sürecini başlatacak. Başsavcı vekilleriyle ilgili süreci ise HSK 1'inci Dairesi yürütecek.

Yargı sürecinin yavaş ilerlemesi ile ilgili yapılan incelemelerin ardından ilk 'uyarı' cezası Bursa'da görev yapan bir cumhuriyet savcısı hakkında verildi. Savcının 2023 ile 2025 yılları arasında 640 dosyadan 166'sını işlemsiz bıraktığı, bu dosyaların bazılarında 1 yılı geçen bekleme süresi tespit edildi. Yine 27 iddianamenin de savcı tarafından geç yazıldığı belirlendi. Savcıya verilen uyarı cezasının yanı sıra amir konumunda olduğu belirlenen bir başsavcı vekili hakkında da HSK 1'inci Dairesi'ne bildirimde bulunulduğu ifade edildi.