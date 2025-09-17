81 ilde öğrencilere büyük kolaylık! Türkiye'nin en güvenli yurt bulma platformları listelendi

Eylül ayı ile birlikte milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencileri barınma telaşı sardı. Türkiye'nin 81 ilinde 400'den fazla yurduyla hizmet veren Öğrenci Yurdu Platformu (ogrenciyurdu.org.tr) ile toplam 65 binden fazla kapasiteye sahip 420'den fazla yurdun listelendiği yurtkayıt.com öğrencilerin imdadına yetişti. Güvenlikten sosyal imkanlara kadar her ayrıntısıyla öğrencilere sadece barınma değil, eğitim hayatına değer katan bir yaşam alanı sunan Öğrenci Yurdu Platformu, yurt dışından gelen öğrencilere de imkan sağlarken, yurtkayıt.com da TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti gibi STK'lar tarafından açılan binlerce yurdu tek bir çatı altında topluyor.

GÜVENLİ VE HUZURLU YURDUN ADRESİ: YURTKAYIT.COM

yurtkayıt.com ise güvenli ve huzurlu yurt imkanın yanı sıra, çeşitli sosyal destekler sunuyor. yurtkayıt.com ayrıca öğrencilere en uygun yurdu bulma imkanı konusunda da yardımcı oluyor. 81 ilde toplam 65 binden fazla kapasiteye sahip 420'den fazla yurdun listelendiği yurtkayıt.com, değerleri ve güvenliği ile ön plana çıkıyor.

TÜGVA, TÜRGEV, ÖNDER, İLİM YAYMA CEMİYETİ...

yurtkayıt.com'da güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunan yurtların listeleniyor. Öğrenciler platformda; il, ilçe, eğitim düzeyi, cinsiyet ve yurtlarda aranan birçok farklı kriterlere göre filtreleyebiliyor. Adayın filtreleme yöntemiyle en uygun yurdu bulması sağlanan platformda TÜGVA, TÜRGEV, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumların da yurtları bulunuyor. Platformda bulunan yurtlar ayrıca kendilerini tercih eden öğrencilere burs, çeşitli sosyal destekler ve spor imkanları da sağlıyor.

ÖĞRENCİ YURDU PLATFORMU GENÇLERE ÇÖZÜM SUNUYOR

Öğrencilerin barınma ihtiyacına farklı bir çözüm ise Türkiye'nin önde gelen STK'ları tarafından hazırlanan Öğrenci Yurdu Platformu (ogrenciyurdu.org.tr), 81 ilde 400'den fazla yurt seçeneği ile gençlerin karşısına çıkıyor. Platform üzerinden listelenen yurtlar, yalnızca barınma imkânı değil; güvenlikten sosyal yaşama, etüt alanlarından spor salonlarına kadar öğrencilerin ihtiyaçlarını kapsayan bütüncül bir yaşam alanı içeriyor.

HEM BARINMA İHTİYACI HEM EĞİTİM HAYATINA DESTEK

Özel güvenlik hizmetleri ve teknolojik olanaklarla donatılmış yurtlar, öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını kolaylaştırırken, eğitim hayatına da önemli bir katkı veriyor. Platformun en önemli iddialarından biri, öğrencilerin yalnızca kalacak yer bulmasını sağlamak değil, aynı zamanda eğitim süreçlerine katkıda bulunmak. Etüt imkanları, sosyal etkinlikler ve destekleyici ortam, öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal gelişimlerini destekliyor.

65 ÖĞRENCİYE BARINMA İMKANI

Elde edilen bilgilere göre platform, yalnızca Türkiye'de değil, 81 ülkede de yurt imkânı sunarak küresel ölçekte öğrencilere güvenilir seçenekler sağlıyor. Böylece hem Türkiye'de hem de yurt dışında eğitimine devam eden öğrenciler için geniş bir ağ oluşturuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki yurtlarda toplamda 65 binden fazla öğrenci kapasitesi bulunuyor. Bu da platformu, ülkenin en büyük ve en güvenilir öğrenci yurdu ağı haline getiriyor.