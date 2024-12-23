İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz "ÇENGEL-13" operasyonlarında; 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı.

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