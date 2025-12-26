İSTANBUL 9°C / 3°C
Güncel

81 ilde sahte içki operasyonu: 171 şüpheliye işlem

81 ilde 'alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi. 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA26 Aralık 2025 Cuma 08:04 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlarda 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 1 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

  • sahte içki
  • operasyon
  • adli işlem

