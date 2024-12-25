81 ilde seferberlik başladı! İlk ve ortaöğretim öğrencilerine dikkat çeken eğitim

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" diyerek 81 ilde seferberliğe başladıklarını belirtti.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimlerinin ilk durağının Edirne olduğunu kaydeden Kurum, "Eğitimler sonunda 250 bin evladımıza doğrudan ulaşmayı, çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.