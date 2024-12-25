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81 ilde seferberlik başladı! İlk ve ortaöğretim öğrencilerine dikkat çeken eğitim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre farkındalığı eğitimleriyle 250 bin öğrenciye çevre duyarlılığı kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
81 ilde seferberlik başladı! İlk ve ortaöğretim öğrencilerine dikkat çeken eğitim
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" diyerek 81 ilde seferberliğe başladıklarını belirtti.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimlerinin ilk durağının Edirne olduğunu kaydeden Kurum, "Eğitimler sonunda 250 bin evladımıza doğrudan ulaşmayı, çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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