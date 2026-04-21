21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
81 ilde siber devriye: 170 provokatör tutuklandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından 81 ilde başlatılan siber devriye operasyonlarında 1369 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan 170 kişi arasında 'TETİKCİLER 34' isimli Telegram grubunun yöneticisi de yer alırken, operasyonlarda 97 tüfek, 32 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA21 Nisan 2026 Salı 17:30
Okul saldırılarının ardından sosyal medyada provokasyon yapan hesaplara yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir siber operasyon gerçekleştirildi. Emniyet ve Jandarma'nın koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı, aralarında suç örgütleriyle bağlantılı isimlerin de bulunduğu 170 şüpheli tutuklandı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI SİBER DEVRİYE

Okul saldırılarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı siber suçlarla mücadele birimleri, sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, dezenformasyon faaliyeti yürüten ve suçluyu öven hesaplara yönelik sanal devriye gerçekleştirdi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 1140'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 1369 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yakalanan kişilerden 469'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında provokatif paylaşım yapan ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 170 kişi tutuklandı, 39 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

ARAMALARDA 97 TÜFEK VE 32 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 uzun namlulu silah, 97 tüfek, 32 tabanca, 44 kurusıkı tabanca, 104 kesici ve delici alet, 2 bin 367 fişek, 436 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

'TETİKCİLER 34' GRUBUNUN YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA

Çalışmalar sonucu tutuklananlar arasında "TETIKCILER 34" isimli Telegram grubunun yöneticisi de yer aldı. "C31K" isimli Telegram grubu üzerinden faaliyet gösterdiği belirlenen 148 kanal kapatıldı. 2 bin 409 URL adresine erişim engeli getirildi ve provokatif içerikli paylaşım yapan 297 hesap yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

