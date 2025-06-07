81 ilde yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 "Aile Yılı" kapsamında 81 ilde etkinlikler düzenleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak" açıklamasının ardından, her bir vatandaşa doğrudan ulaşacak hizmetlerin planlaması yapılarak, hayata geçirilmeye başlandı.

Yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyokültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlamasını yapan Bakanlık, icra edilen faaliyetleri, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle hayata geçirdi.

Bakanlık, 2025 Aile Yılı'nda "aile olmak" vurgusuyla yılın ilk 5 ayında yaklaşık 5 bin faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti.

- GENÇLERİN YUVA KURMA SÜREÇLERİNE DESTEK VERİLDİ

"Ailenin güçlendirilmesine kalıcı katkı sağlama" hedefiyle hareket eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere ekonomik fayda sağlayan faaliyetleri kapsamında pek çok bakanlıkla işbirliği gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen işbirliğiyle ailelere şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulamasını sağlanırken, tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yollarının yurt içi uçuşlarında ailelere özel indirimler hayata geçirildi.

Bakanlık, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 40'a varan halk günü indirimlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında vatandaşların yararlanması için sundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yüzde 50 Hibeli Mikrokredi desteği, ücretsiz fidan desteği ve tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim ile çiftçilere destek sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında ülke genelindeki firmalarla indirim protokolleri imzalayarak, gençlerin yuva kurma süreçlerine destek verdi.

Bakanlıkça Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler "aileyili.gov.tr" internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.