81 ilden 4 bin 862 öğrenci katıldı! 'Fetih Ruhu Yarışmaları'nın ödül töreni gerçekleştirildi

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü ile Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 555 yıllık ilim ve eğitim mirası kapsamında düzenlenen program, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri aynı çatı altında buluşturdu.

Programa Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in yanı sıra protokol üyeleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın ilk bölümünde besteci ve sanatçı Yücel Arzen ile orkestrası tarafından Fetihname Konseri icra edilirken, ikinci bölümde Fetih Ruhu Yarışmaları'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

REKTÖR PROF. DR. NEVZAT ŞİMŞEK: "FETİH RUHU GEÇMİŞİN HATIRASI DEĞİL, GELECEĞİ İNŞA ETME İRADESİDİR"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, İstanbul'un Fethi'nin yalnızca askerî bir zafer olarak değil, ilim, teknoloji, stratejik akıl ve güçlü bir medeniyet vizyonunun eseri olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fetih Ruhu Yarışmaları'nın bu anlayışı yeni nesillere aktarmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Şimşek, yarışmaya bu yıl Türkiye'nin 81 ilinden toplam 4 bin 862 başvuru yapıldığını belirterek, bunun gençlerin tarihine, kültürüne ve medeniyet değerlerine gösterdiği ilgiyi ortaya koyduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın çağının bilimsel birikimini güçlü bir vizyonla buluşturarak İstanbul'un fethini mümkün kıldığını ifade eden Prof. Dr. Şimşek, bugün aynı fetih ruhunun bilimsel araştırmalarda, yeni teknolojiler geliştiren girişimlerde, sanatta ve düşünce dünyasında yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

"555 YILLIK İLİM VE EĞİTİM MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Konuşmasında üniversitenin tarihî köklerine de değinen Prof. Dr. Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin köklerinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyelerine dayandığını belirtti.

1471 yılında başlayan eğitim hizmetinin bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi çatısı altında devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 555 yıllık bilim ve eğitim mirasını geleceğe taşıma sorumluluğuyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Üniversitenin ilmi, adaleti ve hikmeti merkeze alan vakıf medeniyeti anlayışı doğrultusunda; düşünen, araştıran, üreten ve insanlığa fayda sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Prof. Dr. Şimşek, Türkiye'nin daha güçlü ve müreffeh yarınlarının ancak bu anlayışla yetişen nesiller sayesinde mümkün olacağını söyledi.

"BİZ SİZDEN TARİHİ EZBERLEMENİZİ DEĞİL, RUHUNU ANLAMANIZI İSTEDİK"

Yarışmaya katılan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Şimşek, amaçlarının gençlere yalnızca tarihî bir zaferi anlatmak değil, o zaferin arkasındaki medeniyet tasavvurunu kavratmak olduğunu belirtti. Öğrencilerin resim, şiir ve kompozisyon eserleriyle fetih ruhunu geçmişin bir hatırası değil, geleceğe taşınacak bir değer olarak yorumladıklarını ifade eden Şimşek, dereceye giren öğrencileri tebrik ederken yarışmaya katılan tüm öğrencilerin de bu anlamlı organizasyonun gerçek kazananları olduğunu söyledi.

"BU ÇAĞIN YENİ FATİH'LERİNİN YETİŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal ise konuşmasında, İstanbul'un fethinin yalnızca askerî bir başarı olmadığını, ilim, teknoloji ve güçlü bir vizyonun eseri olduğunu vurguladı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın henüz 21 yaşındayken dönemin en ileri bilim insanlarını ve teknolojik imkânlarını bir araya getirerek İstanbul'u fethettiğini hatırlatan Uysal, fethin ardından kurulan vakfın asırlardır ilim ve eğitim hizmetini sürdürdüğünü, bu mirasın bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi çatısı altında yaşatılmaya devam ettiğini ifade etti.

Üniversite olarak en büyük sorumluluklarının gençlere "Fatih olmanın ruhunu" anlatmak olduğunu belirten Uysal, Fetih Ruhu Yarışmaları'nın da bu anlayışın bir yansıması olduğunu söyledi. Gençlere bu ruhu bir nebze de olsa aktarabilmiş olmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getiren Uysal, bu çağda da köklerinden güç alan, büyük hedefler kuran ve insanlığa yön verecek yeni Fatih'lerin yetişeceğine inandıklarını, üniversite olarak bu ideal doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

BAKAN TEKİN: "FETİH RUHUNU YENİ NESİLLERE AKTARMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İstanbul'un fethinin Türk milletinin tarih ve medeniyet anlayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, fetih ruhunun yeni nesillere doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eğitim politikalarının milli ve manevi değerlerle birlikte tarih bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini dile getiren Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların kendi tarihini, kültürünü ve medeniyet birikimini tanıyan bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Tekin, bu doğrultuda eğitim alanında katkı sunan tüm kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti. Fetih Ruhu Yarışmaları'nın gençlerin tarih şuuru ve medeniyet perspektifi kazanmasına katkı sağlayan önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Tekin, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek dereceye giren öğrencileri kutladı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Program kapsamında Fetih Ruhu Yarışmaları'nın şiir, kompozisyon ve resim kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Birincilik ödülleri Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, ikincilik ödülleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal, üçüncülük ödülleri ise Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek tarafından takdim edildi. Mansiyon ödülleri de protokol üyelerince sahiplerine verildi.

FETİHNAME KONSERİ İLGİYLE KARŞILANDI

İstanbul'un Fethi'nin 573. yılı ve Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 555. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen programın ilk bölümünde sanatçı Yücel Arzen ve orkestrası tarafından icra edilen Fetihname Konseri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Program, ödül töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.