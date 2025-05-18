81 ilden seçilen 81 genç TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla tarihi yolculuğa çıkan gençler, gururlu ve mutlu olduklarını dile getirdi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a giderken izlediği güzergahı Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu ile geçecek olan üniversiteli öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katıldığı törenle İstanbul Tuzla Tersanesi'nden Samsun'a uğurlandı.

Samsun'a yarın ulaşacak gençlere, seyahat boyunca hem TCG Anadolu Gemisi tanıtılarak milli savunma sanayinin geldiği nokta gösterilecek hem de alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatılacak.



"TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu" programı kapsamında gençler için ayrıca film, belgesel gösterimi, atölye çalışmaları, müzik dinletisi, yarışmalar düzenlenecek.



- TCG ANADOLU'NUN GENÇ YOLCULARI

Yerli ve milli TCG Anadolu ile tarihi yolculuğa çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Resul Batuhan Gülay, yolculuğa ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Bindiğimiz TCG Anadolu gemisi rotasıyla başlı başına özel bir anlam içermesiyle beraber milli mücadele ruhunun günümüzdeki yansımasıdır. Savaş zamanının yokluklarıyla mücadele eden atalarımızın bize emanet ettiği ve biz gençlerin sahip çıktığı vatan topraklarımızı, milletimizi korumak ve yüceltmek için yerli ve milli mühendislik hamlesiyle dünyada örneğine az rastlanan TCG Anadolu gemimizle yol alıyoruz. Atatürk'ün açtığı hedefe gösterdiği yolda gitmemize ve bu vesileyle bizlerin bayramı olan 19 Mayısı bu denli manalı bir rotada ve gemide kutlamamıza ve bu duygu yüklü anları yaşamımıza olanak sağlayan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bursa Uludağ Üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Şevval Şahin de görüşlerini şöyle aktardı:

"Daha önce çeşitli savunma sanayi akademisi projelerinde aktif rol almış, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kamp liderliği yapmış bir genç olarak, tüm bu birikimlerime rağmen bu denli anlamlı ve özel bir etkinlikte ilk kez yer almanın gururunu yaşıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere çizdiği yolda ilerlerken, bu kıymetli 19 Mayıs gününü böylesine özel bir atmosferde, milletimizin gurur kaynaklarından biri olan TCG Anadolu üzerinde kutlamak, unutulmaz ve duygu dolu bir deneyim oldu. Bu anlamlı imkanı bizlere sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Uludağ Üniversitesi öğrencisi Binnur Akçiçek "Atamızın 19 Mayıs 1919'da büyük zorluklarla çıktığı bu yolculuğa şimdi ülkemizin ilk yerli ve milli askeri gemisi olan TCG Anadolu ile çıkıyoruz. Böylesi tarihi bir yolculukta, askerlerimizle beraber yer alıyor olmak gerçekten çok gurur ve onur verici. Bu imkanı bizlere sağlayan yetkililerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Marmara Üniversitesi öğrencisi Merve Nur İlbay ise "Hayatımın en duygu yüklü günlerini geçiyorum. Çünkü biliyorum ki bu deneyimin ilk ve belki de sonuncusunu yaşıyorum. Bir Türk genci olarak gururluyum; göğsüm kabarık, gözlerim dolu dolu... Milli gemimizde askerlerimizle birlikte, Atamızın izinde 19 Mayıs 1919'dan bu yana aynı milli mücadele ruhuyla Samsun'a çıkacak olduğumu düşündükçe daha da gururlanıyor ve heyecanlanıyorum. Çevreme bakıyorum da; gemide herkesin gözleri ışıl ışıl, zira tarihe yazılacak anlar içerisindeyiz. Bu sadece biz gençler için değil, gemide bizleri karşılayan askeri personel için de unutulmaz ve tarihi bir deneyim. Ben de bu tarihi macera içerisinde olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Al bayrağımızın gölgesinde olduğum sürece de her zaman ve her yerde bu gururu üzerimde taşıyacağım. 1919'un ruhuyla 2025'te gemimizin rotası doğru Samsun'a, şanlı milletimiz ve ülkemizin gücü gençliğimiz ile daha nice 19 Mayıslara!" dedi.



İstanbul Üniversitesi öğrencisi Emir Eren Çolak, "Milli teknoloji hamlesinin en önemli eserlerinden biri olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve aynı zamanda ilk yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu ile bu anlamlı haftada yolculuk yapmak bizler için unutulmaz bir anı oldu. İçerisinde bulunduğumuz Gençlik Haftasında bu etkinliğin böylesine önemli ve görkemli TCG Anadolu gemimizle İstanbul'dan Samsun'a gerçekleşiyor olmasının milli mücadele ruhunu yaşamamıza katkı sağladığını düşünüyorum. Bu vesileyle "Türkiye'nin Gücü Gençliği" sloganıyla bizler de milli mücadele ruhunu yaşatmaya devam edecek, bu kutlu bayrağı daha yükseğe taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizlere bu fırsatı tanıyan, geminin inşa sürecinde kararlı duruşuyla bu eseri deniz kuvvetlerine kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu etkinliği düzenleme noktasında desteklerini her daim hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim." değerlendirmesinde bulundu.



TCG Anadolu Gemisi, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak. Gençler, Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programlarına katılacak.