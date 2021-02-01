İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Şubat 2021 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2766
  • EURO
    8,8315
  • ALTIN
    435.262
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 81 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Güncel

81 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 07:01 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 07:01
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda, dokuzuncusu 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.