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81 ilin toprağı Sarıkamış'ta bir araya getirildi

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 81 ildeki okul ve şehitliklerden getirilen 'birer avuç toprak' şehitler diyarı Sarıkamış'ta buluştu.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 22:41 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 22:41
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Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "81 ilden 81 avuç toprak şehitler diyarı Sarıkamış'ta toplanıyor" projesi kapsamında, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okulların yanı sıra şehitliklerden toprak toplandı. "Minicik bir zerresi cihana bedel, kutsal vatan toprakları 81 vilayetten Şehitler Diyarı Sarıkamış'ta" sloganıyla toplanan topraklar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda panodan oluşturulan Türkiye haritası üzerine döküldü.

Vatan, millet, bayrak sevgisi temasıyla yapılan etkinlikte çocuklar ve gençler de asker kıyafeti giydi.

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